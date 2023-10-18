ТБИЛИСИ, 18 окт — ПРАЙМ. Парламент Грузии не смог завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер Шалва Папуашвили. Литва, Грузия и Латвия стали лидерами по поставкам вина в Россию

Согласно Конституционному суду Грузии, Зурабишвили нарушила закон, выезжая за рубеж вопреки запрету правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Для отстранения президента 100 депутатов парламента из 150 должны были проголосовать "за".

"В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение не принято", — сказал Папуашвили.

Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, комментируя результаты голосования, отметил, что Зурабишвили стала лидером оппозиции, но не президентом Грузии.

"Большинство членов парламента сегодня официально подтвердили, что больше не считают Саломе Зурабишвили достойной президентства", — подчеркнул он.