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Зурабишвили сохранила пост президента Грузии
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Парламент Грузии не смог завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер Шалва Папуашвили. Согласно Конституционному суду Грузии, Зурабишвили нарушила... ПРАЙМ, 18.10.2023
общество , новости, в мире, саломе зурабишвили, грузия, импичмент
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТБИЛИСИ, 18 окт — ПРАЙМ. Парламент Грузии не смог завершить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили, заявил спикер Шалва Папуашвили.
Согласно Конституционному суду Грузии, Зурабишвили нарушила закон, выезжая за рубеж вопреки запрету правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Для отстранения президента 100 депутатов парламента из 150 должны были проголосовать "за".
"В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение не принято", — сказал Папуашвили.
Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, комментируя результаты голосования, отметил, что Зурабишвили стала лидером оппозиции, но не президентом Грузии.
"Большинство членов парламента сегодня официально подтвердили, что больше не считают Саломе Зурабишвили достойной президентства", — подчеркнул он.