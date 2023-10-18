МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Прибытие делегации России во главе с президентом страны Владимиром Путиным в Китай сильно впечатлило граждан принимающей страны, пишет китайское издание NetEase.

"Путин бодрой походкой спустился по трапу самолета и продемонстрировал хороший настрой", — прокомментировали авторы издания.

NetEase поясняет, что за несколько часов до прилета в Поднебесную прибыли четыре больших транспортных самолета. На борту был багаж президенты России и членов его делегации, который включал в себя несколько автомобилей, различное охранное оборудование и даже кухонные принадлежности.

Китайцы одобрили такой подход. Они признались, что еще не встречались с таким серьезным отношением иностранных делегаций, которые приезжали в их страну, отмечает китайское издание.

"Это вполне понятно, что в России переживают из-за специфики китайской кухни и того, что президент и его команда к ней могут быть не готовы. Поэтому они взяли с собой поваров и кухонные принадлежности. Однако решение привести с собой столь внушительный автопарк, действительно интригует. Русские умеют удивлять", — резюмировали авторы издания.

Путин принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае. 17 октября глава государства побеседовал с другими участниками, в том числе с президентом Монголии и премьер-министром Таиланда. 18 октября он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.