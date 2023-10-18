МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Постоянные инциденты с участием пьяных британских депутатов уже привлекли внимание не только комитета по этике, но и общественности, пишет Politico. США и Британия ищут способы лишения России доходов, сообщили СМИ

Независимая комиссия по рассмотрению претензий и жалоб (официальный орган по рассмотрению нарушений норм поведения членов британского парламента) подводя итоги прошлого года в отчете указала, что употребление алкоголя в Вестминстере часто являлось причиной нарушений правил поведения избранниками народа. Инциденты происходили в парламентских барах, на общественных мероприятиях за стенами парламента и в разговорах друг с другом.

По данным отчета, алкоголь также усугубляет "насильственное поведение, такое как крик и ругань".

Расследование комиссии осложнил "неактивный отклик свидетелей", которому способствовало спиртное, указано в отчете.

"Алкоголь уже давно стал частью политической культуры Вестминстера, но недавно он оказался в центре внимания, поскольку в заголовки попала целая череда инцидентов с пьяными парламентариями", — пишет издание.

Нынешние и бывшие депутаты сообщали POLITICO, что в парламенте есть сотрудники, в чьи обязанности входит "присмотр" за парламентариями, которые ведут себя слишком развязно из-за чрезмерного употребления алкоголя.

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