МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ученые из Московского государственного университета и Российской академии наук выяснили, что россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. Об этом сообщает издание РБК. Названы три признака, что вам будет трудно накопить на старость

Исследование в статье "Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие", показало, что самоощущение старости зависит от пола, возраста и состояния здоровья.

Ученые опросили 1,2 тысячи россиян из разных регионов страны. Большинство респондентов указали, что старость наступает для мужчин в возрасте 69,4 года, а для женщин — в 68 лет. Однако женщины чаще отодвигают границы старости на более поздний срок, определяя ее наступление в 71,8 года. Это связано с "феминизацией старости" и долгожительством женщин, которые имеют более высокую продолжительность жизни, чем мужчины. По данным Росстата, на 1 января 2023 года среди населения от 65 лет и старше женщины составляют две трети, а в возрасте от 85 лет их численность уже в 3,3 раза превышает число сверстников-мужчин.