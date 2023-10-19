2023-10-19T12:08:00+03:00
2023-10-19T12:27:38+03:00
2023-10-19T12:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231019/842024192.html
Ученые рассказали, когда россияне начинают считать себя старыми
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ученые из Московского государственного университета и Российской академии наук выяснили, что россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. Об этом... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , здоровье, новости, россия, возраст, ран, мгу
https://cdnn.1prime.ru/images/83338/22/833382222.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83338/22/833382222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83338/22/833382214.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83338/22/833382214.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83338/22/833382206.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83338/22/833382206.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230207/839704392.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ученые из Московского государственного университета и Российской академии наук выяснили, что россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. Об этом сообщает издание РБК.
Исследование в статье "Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие", показало, что самоощущение старости зависит от пола, возраста и состояния здоровья.
Ученые опросили 1,2 тысячи россиян из разных регионов страны. Большинство респондентов указали, что старость наступает для мужчин в возрасте 69,4 года, а для женщин — в 68 лет. Однако женщины чаще отодвигают границы старости на более поздний срок, определяя ее наступление в 71,8 года. Это связано с "феминизацией старости" и долгожительством женщин, которые имеют более высокую продолжительность жизни, чем мужчины. По данным Росстата, на 1 января 2023 года среди населения от 65 лет и старше женщины составляют две трети, а в возрасте от 85 лет их численность уже в 3,3 раза превышает число сверстников-мужчин.