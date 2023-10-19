ПЕРМЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказал свое негативное отношение к играм-стрелялкам, которые пропагандируют антигосударственные ценности и наживаются на россиянах. Путин оценил "пророссийскость" Орбана

Глава государства провел заседание Совета по физической культуре и спорту.

Как отметил на заседании глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев, игры-стрелялки демонстрируют, что якобы все российское — плохое, при этом зарабатывают деньги на россиянах.

"Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", — сказал Путин.

Кремлев также предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru". Путин, в свою очередь, призвал не просто проработать, а сделать и включить в единый реестр.