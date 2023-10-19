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2023
https://1prime.ru/society/20231019/842029069.html
Путин поддержал инициативу разместить игровые серверы в России
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Президент России Владимир Путин высказал свое негативное отношение к играм-стрелялкам, которые пропагандируют антигосударственные ценности и наживаются на россиянах. Глава... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , новости, россия, сша, игры, канада
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕРМЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказал свое негативное отношение к играм-стрелялкам, которые пропагандируют антигосударственные ценности и наживаются на россиянах.
Глава государства провел заседание Совета по физической культуре и спорту.
Как отметил на заседании глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев, игры-стрелялки демонстрируют, что якобы все российское — плохое, при этом зарабатывают деньги на россиянах.
"Действительно, сервера у нас должны находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?", — сказал Путин.
Кремлев также предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону "ru". Путин, в свою очередь, призвал не просто проработать, а сделать и включить в единый реестр.