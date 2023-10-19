МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министерство труда должно избавить сферу производства технических средств для реабилитации (ТСР) от монополии, у нас есть современные средства, надо включать их в оборот, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Минтруд получил дополнительные средства на ТСР для инвалидов

"Что касается средств реабилитации — здесь Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии. Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из небюджетных источников найдем всё, что нужно для этих целей. Так что, пожалуйста, с коллегами поработайте по всем направлениям, и с Минспортом… и с Минтрудом, с фондом "Защитники Отечества". Отрегулируем в ближайшее время все это", — отметил Путин в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту.

Он подчеркнул, что в России есть не только зарубежные средства реабилитации, но и отечественные, современные — "очень эффективные". "Надо только их включать в работу, в оборот, чтобы они не чувствовали себя чужими на этом "празднике распределения ресурсов", — добавил президент.

"Займемся этим обязательно", — добавил президент.

Технические средства реабилитации (ТСР) — это общее название средств для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью и другими ограничениями жизнедеятельности.