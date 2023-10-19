МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. На компьютерную игру World of Tanks может распространиться принятый Госдумой законопроект об информационных ресурсах, предлагающих предоставление помощи противнику во время вооруженного конфликта, после вступления закона в силу Генпрокуратура может призвать к блокировке таких игр, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Создатель World of Tanks объявил сбор средств для Украины

"Нужно предложить нашим геймерам достойную замену зарубежным онлайн-развлечениям и прекращать спонсировать западные игровые студии. World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта", — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, следует рассмотреть возможность участия в развитии российской видеоигровой отрасли Единого регулятора азартных игр.

Также он отметил, что будет неудивительно, если после вступления в силу вышеуказанного закона Генпрокуратура призовет к блокировке таких игр.

Ранее создатель игры "World of Tanks" объявил о сборе средств среди игроков на помощь Украине, собранные деньги будут переданы на приобретение машин скорой помощи. Как отметили в компании, Wargaming пожертвовала один миллион долларов на медицинскую помощь населению Украины и оборудование.

"World of Tanks" является многопользовательской онлайн-игрой о танках. Впервые она была представлена игрокам в августе 2010 года. Более того, эта игра несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, и получила несколько наград ежегодной премии Golden Joystick Awards.