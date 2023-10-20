МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий привлечение к ответственности за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения в законном порядке требований клиентов. Путин подписал закон о наказании за перевозку немаркированных вейпов

Соответствующий документ выложен на портале официального опубликования правовых актов.

Более того, сообщается, что согласно подписанному закону, недопустимо отказывать потребителю в основной услуге в случае неоплаты им дополнительной. Об этом заявила первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

"Штрафы предусмотрены следующие: для должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей", — уточнила парламентарий.

Также она добавила, что должностные и юридические лица могут быть оштрафованы за необъяснимый отказ от рассмотрения требований клиента, связанных с нарушением его прав: для первый штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для вторых — от 1000 тысяч до 300 тысяч рублей.