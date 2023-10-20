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2023
https://1prime.ru/society/20231020/842035062.html
В России начали штрафовать за навязывание услуг
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий привлечение к ответственности за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату, а также за... ПРАЙМ, 20.10.2023
право, общество , новости, россия, владимир путин, навязывание услуг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий привлечение к ответственности за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения в законном порядке требований клиентов.
Соответствующий документ выложен на портале официального опубликования правовых актов.
Более того, сообщается, что согласно подписанному закону, недопустимо отказывать потребителю в основной услуге в случае неоплаты им дополнительной. Об этом заявила первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.
"Штрафы предусмотрены следующие: для должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей", — уточнила парламентарий.
Также она добавила, что должностные и юридические лица могут быть оштрафованы за необъяснимый отказ от рассмотрения требований клиента, связанных с нарушением его прав: для первый штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для вторых — от 1000 тысяч до 300 тысяч рублей.