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2023
https://1prime.ru/society/20231020/842037170.html
Лавров оценил отношение Европы к Украине
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Многие в Евросоюзе устали от Украины, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, россия, украина, сергей лавров, евросоюз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Многие в Евросоюзе устали от Украины, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства 20 октября дал интервью каналу "Россия 1".
"Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву, но не знаем, на сколько их хватит и на сколько их избиратели будут мириться с ухудшением социально-экономического положения в ситуации, когда Украина получает баснословные миллиарды долларов", — ответил Лавров на соответствующий вопрос.
Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что у Украины нет шансов на победу, неважно, "сколько денег туда вливают".