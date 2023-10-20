МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Многие в Евросоюзе устали от Украины, но по инерции пытаются удержать ситуацию на плаву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Достал всех". Лавров высказался о Зеленском

Глава внешнеполитического ведомства 20 октября дал интервью каналу "Россия 1".

"Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву, но не знаем, на сколько их хватит и на сколько их избиратели будут мириться с ухудшением социально-экономического положения в ситуации, когда Украина получает баснословные миллиарды долларов", — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что у Украины нет шансов на победу, неважно, "сколько денег туда вливают".