МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможные панические настроения на Западе в связи с его визитом в КНДР. Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне

"Насчет злости и паники. Мне совершенно нет никакого дела. Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов". — рассказал Лавров в интервью программе "60 минут".

Лавров также прокомментировал обвинения со стороны США, что КНДР поставляет России боеприпасы. "Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, — это не новость. Это всем хорошо известно", — сказал министр.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ни раз говорили, что "наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании", заключил Лавров.

Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом 18-19 октября, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.