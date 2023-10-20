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Лавров заявил, что ему нет дела до паники Запада
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможные панические настроения на Западе в связи с его визитом в КНДР. "Насчет злости и паники. Мне совершенно нет... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, в мире, россия, сотрудничество, сергей лавров, кндр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможные панические настроения на Западе в связи с его визитом в КНДР.
"Насчет злости и паники. Мне совершенно нет никакого дела. Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов". — рассказал Лавров в интервью программе "60 минут".
Лавров также прокомментировал обвинения со стороны США, что КНДР поставляет России боеприпасы. "Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, — это не новость. Это всем хорошо известно", — сказал министр.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ни раз говорили, что "наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании", заключил Лавров.
Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом 18-19 октября, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.