МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Для президента Владимира Путина главным является отношение к нему россиян, а не мнение зарубежных наблюдателей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков выразил мнение по поводу конкурентов Путина

"Действительно, в мире есть целый ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина в мире. Действительно, это политический лидер, который пользуется в мире популярностью. Есть и те, кто, наоборот, считает, что главное дело их жизни — это борьба с Путиным. Есть разные люди, но главное для Путина все-таки — это отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом", — сказал он.

По словам Пескова, Путин "философски" относится к своей популярности.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что тема президента России в риторике американского истеблишмента является константой.

"Путин — это неотъемлемая часть внутриполитической жизни США, это видно невооруженным глазом", — подчеркнул Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его основной целью на втором сроке будет, в том числе, объединение Европы для подавления России. Путин, комментируя заявление главы Белого дома, подчеркнул, что Вашингтону следует уважать интересы других государств, тогда никого не придется подавлять.