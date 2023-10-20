МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Министерстве иностранных дел России порекомендовали россиянам отказаться от посещения Израиля, Ливана, Иордании и Палестины, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Россияне начали аннулировать свои туры в Израиль

"Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. При перемещениях по указанным странам — соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств", — сказано в публикации.

МИД добавил, что возможность покинуть территорию Израиля сохраняется. Так, подчеркнуло министерство, в Россию из Тель-Авива с 9 октября вернулись около шести тысяч человек.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее посольство России в Израиле сообщало, что с начала эскалации 19 россиян погибли, двое в заложниках, семеро числятся пропавшими без вести.