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В НАТО испугались встречи Путина и Орбана
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Союзники Венгрии по НАТО недовольны встречей премьер-министра Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg. "Союзники Венгрии по НАТО выразили... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, россия, венгрия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Союзники Венгрии по НАТО недовольны встречей премьер-министра Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.
"Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе", — сообщает издание.
Представители стран-участниц НАТО провели совещание в Будапеште с целю обсуждения последствий встречи. На совещании присутствовал также посол Швеции, чью заявку на вступление в НАТО Орбан откладывает. Укрепление связей Венгрии и России провоцирует разногласия внутри Альянса, пишет издание.
"Венгрия настаивает на сохранении связей с Россией, в том числе для того, чтобы сохранить линии связи с Москвой и работать вместе над мирным решением конфликта на Украине. Встреча глав государств прошла в этом контексте", — заявил пресс-секретарь премьера Венгрии Золтан Ковач.
Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась во вторник в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине.