МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Союзники Венгрии по НАТО недовольны встречей премьер-министра Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg. Орбан заявил, что Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с РФ

"Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе", — сообщает издание.

Представители стран-участниц НАТО провели совещание в Будапеште с целю обсуждения последствий встречи. На совещании присутствовал также посол Швеции, чью заявку на вступление в НАТО Орбан откладывает. Укрепление связей Венгрии и России провоцирует разногласия внутри Альянса, пишет издание.

"Венгрия настаивает на сохранении связей с Россией, в том числе для того, чтобы сохранить линии связи с Москвой и работать вместе над мирным решением конфликта на Украине. Встреча глав государств прошла в этом контексте", — заявил пресс-секретарь премьера Венгрии Золтан Ковач.

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась во вторник в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине.