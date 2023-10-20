РИМ, 20 окт — ПРАЙМ. Расходы на содержание ребенка в Италии за год подорожали на 15%, составив в среднем 462 евро в месяц (около 50 тыс. рублей — прим.ред.), сообщает аналитический центр кредитного института Findomestic. Путин прав. Итальянцы рассказали, что скрывала НАТО

"Наибольшее влияние оказывают расходы, связанные с одеждой, школьными расходами и питанием, которые, по данным исследования, являются секторами, наиболее пострадавшими от повышения цен. Следующими в списке идут путешествия, транспорт и здравоохранение", — сообщило финансовое учреждение, которое входит в банковскую группу BNP Paribas.

Имеющие детей реагируют на рост расходов, ограничивая необязательные детские расходы (в 14% случаев) или откладывая их на потом (36%).

Экономические трудности, как отмечается, оказывают влияние на решения итальянцев заводить детей: среди тех, у кого их нет, четверо из 10 не собираются иметь их в будущем. Те, кто еще не стал родителями, согласны с необходимостью обеспечить стабильность работы (55%) со стороны государства или поддержку в расходах на детский сад или няню, что, по их мнению, является ключевыми факторами для того, чтобы решиться на рождение ребенка.

"Выводы исследовательского центра показывают, что в течение 2023 года, несмотря на замедление инфляции, восемь из 10 человек ощутят более или менее значительный рост цен, а для 64% населения цены продолжат расти", — говорится в сообщении Findomestic.

Италия переживает "демографическую зиму". В сентябре Национальный институт статистики (Istat) сообщил, что население страны к 2080 году сократится на 13 миллионов человек вследствие серьезных демографических проблем.

В 2022 году на Апеннинах был зафиксирован исторический минимум рождаемости при высоком уровне смертности. По данным Istat, на 1000 жителей в стране приходилось 12 смертей и меньше семи рождений. Число новорожденных в прошлом году опустилось ниже психологической отметки в 400 тысяч и составило всего 393 тысячи. При этом число умерших граждан равнялось 713 тысячам. В результате естественный баланс составил минус 320 тысяч человек. Это наихудший показатель с момента образования единого итальянского государства в 1861 году.