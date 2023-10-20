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Крымский мост временно перекрыли для движения транспорта
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыто, сообщает в Telegram-канале информационный центр по ситуации на подходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыто, сообщает в Telegram-канале информационный центр по ситуации на подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — уточняется в сообщении.
Причина не называется. При этом всем находящимся на мосту и в зоне досмотра порекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.