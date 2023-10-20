СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыто, сообщает в Telegram-канале информационный центр по ситуации на подходах к мосту. Крымский мост полностью восстановили ранее намеченного срока

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — уточняется в сообщении.

Причина не называется. При этом всем находящимся на мосту и в зоне досмотра порекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.