МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф предложил ввести в школах предмет по предпринимательству для формирования благоприятной среды по развитию инноваций и технологий в России. Французских школьников заставят учиться готовить из-за инфляции

"Мы должны в школах вводить предмет "предпринимательство", значительно больше расширять предмет "технологии", там создаются предпосылки и мечты быть предпринимателем", — заявил он, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Он добавил, что государству необходимо создавать благоприятные условия для развития в отраслях, связанных с инновациями и технологиям. И в первую очередь, нужно начинать с воспитания молодого поколения предпринимателей.

Ранее в сентябре губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин предложил встроить в систему образования в России Центры "Мой бизнес", чтобы выявлять учащихся, которые хотят открыть свое дело, и помогать им.