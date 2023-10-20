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Греф предложил ввести в школах новый предмет
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Глава Сбербанка Герман Греф предложил ввести в школах предмет по предпринимательству для формирования благоприятной среды по развитию инноваций и технологий в России. "Мы должны в... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, россия, школа, предмет, предпринимательство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф предложил ввести в школах предмет по предпринимательству для формирования благоприятной среды по развитию инноваций и технологий в России.
"Мы должны в школах вводить предмет "предпринимательство", значительно больше расширять предмет "технологии", там создаются предпосылки и мечты быть предпринимателем", — заявил он, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".
Он добавил, что государству необходимо создавать благоприятные условия для развития в отраслях, связанных с инновациями и технологиям. И в первую очередь, нужно начинать с воспитания молодого поколения предпринимателей.
Ранее в сентябре губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по соцполитике Андрей Никитин предложил встроить в систему образования в России Центры "Мой бизнес", чтобы выявлять учащихся, которые хотят открыть свое дело, и помогать им.