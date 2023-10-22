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2023
https://1prime.ru/society/20231022/842046531.html
Исследование показало, на что россияне стали тратить больше
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Россияне в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали чаще жертвовать деньги на благотворительность, больше всего помогают детям,... ПРАЙМ, 22.10.2023
банки, общество , финансы, новости, россия, благотворительность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали чаще жертвовать деньги на благотворительность, больше всего помогают детям, тяжелобольным взрослым и пожилым, сообщили для РИА Новости аналитики "МТС Банка".
"В третьем квартале 2023 года россияне сделали пожертвований на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года", — заявляют эксперты по итогам анализа данных по картам клиентов банка за июль-сентябрь 2022-2023.
Уточняется, что в среднем сумма пожертвования увеличилась до 300 рублей. Чаще всего в третьем квартале этого года жертвовали деньги жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани.