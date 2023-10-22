МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали чаще жертвовать деньги на благотворительность, больше всего помогают детям, тяжелобольным взрослым и пожилым, сообщили для РИА Новости аналитики "МТС Банка". Ученые рассказали, когда россияне начинают считать себя старыми

"В третьем квартале 2023 года россияне сделали пожертвований на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года", — заявляют эксперты по итогам анализа данных по картам клиентов банка за июль-сентябрь 2022-2023.

Уточняется, что в среднем сумма пожертвования увеличилась до 300 рублей. Чаще всего в третьем квартале этого года жертвовали деньги жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани.