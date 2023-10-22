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2023
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Россиянам рассказали, как поменялась средняя цена видеоигр за 10 лет
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Цена одной видеоигры в России за десять лет в среднем выросла до 6,43 тысяч, сообщает издание РБК. Средняя стоимость одной видеоигры на физическом носителе в России выросла до... ПРАЙМ, 22.10.2023
общество , новости, россия, видеоигры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена одной видеоигры в России за десять лет в среднем выросла до 6,43 тысяч, сообщает издание РБК.
Средняя стоимость одной видеоигры на физическом носителе в России выросла до 6,43 тыс. рублей за 10 лет. В 2014 году она составляла 2,12 тыс. рублей.
Также уточняется, что еще в 2022 году средняя стоимость была равна 3,68 тыс. рублей. При этом, в соответствии с приведенной РБК статистикой продаж видеоигр, в 2014 году было продано более 1,5 миллиона видеоигр, а в текущем году порядка 134 тысяч.
В обратную сторону поменялась статистика продаж: если в 2014 году было продано более 1,5 миллионов штук видеоигр, но в 2023 году лишь 134 тысяч.