МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена одной видеоигры в России за десять лет в среднем выросла до 6,43 тысяч, сообщает издание РБК. Минцифры проработает вопрос локализации игровых серверов

Средняя стоимость одной видеоигры на физическом носителе в России выросла до 6,43 тыс. рублей за 10 лет. В 2014 году она составляла 2,12 тыс. рублей.

Также уточняется, что еще в 2022 году средняя стоимость была равна 3,68 тыс. рублей. При этом, в соответствии с приведенной РБК статистикой продаж видеоигр, в 2014 году было продано более 1,5 миллиона видеоигр, а в текущем году порядка 134 тысяч.

В обратную сторону поменялась статистика продаж: если в 2014 году было продано более 1,5 миллионов штук видеоигр, но в 2023 году лишь 134 тысяч.