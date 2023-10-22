МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на немецком языке предупредил Германию о рисках дружбы с теми, кто оправдывает нацизм, он сделал это в ответ на критику экс-канцлера Герхарда Шредера в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". "Показал свое истинное лицо". Зеленского осудили за чествование нациста

"Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать — чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки", — заявил Путин.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время подвергается критике за свою дружественную позицию по отношению к России

Ранее в конце прошлого месяца лидер Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламента Канады, на которое также пригласили Ярослава Хунку. Зал поприветствовал его овациями.

Ярослав Хунка — бывший боец дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.