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Путин по-немецки послал Германии сигнал
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Президент Владимир Путин на немецком языке предупредил Германию о рисках дружбы с теми, кто оправдывает нацизм, он сделал это в ответ на критику экс-канцлера Герхарда Шредера в... ПРАЙМ, 22.10.2023
общество , новости, в мире, россия, владимир путин, герхард шредер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин на немецком языке предупредил Германию о рисках дружбы с теми, кто оправдывает нацизм, он сделал это в ответ на критику экс-канцлера Герхарда Шредера в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать — чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки", — заявил Путин.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время подвергается критике за свою дружественную позицию по отношению к России
Ранее в конце прошлого месяца лидер Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламента Канады, на которое также пригласили Ярослава Хунку. Зал поприветствовал его овациями.
Ярослав Хунка — бывший боец дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.