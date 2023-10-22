2023-10-22T14:26:59+03:00
2023-10-22T14:27:15+03:00
2023-10-22T14:26:59+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231022/842047188.html
В МИД рассказали, сколько россиян отказалось от гражданства в 2023 году
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Порядка 4,5 тысяч россиян с начала текущего года отказались от российского гражданства, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов. "Что... ПРАЙМ, 22.10.2023
общество , новости, россия, мид, гражданство
https://cdnn.1prime.ru/images/84189/96/841899633.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84189/96/841899633.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84189/96/841899632.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84189/96/841899632.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84189/96/841899620.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84189/96/841899620.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231022/842046372.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Порядка 4,5 тысяч россиян с начала текущего года отказались от российского гражданства, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
"Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек", — сказал он.
Однако депутат уточнил, что за указанный период около 15,1 тысяч человек напротив получили российское гражданство за границей.
Климов пояснил, что подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за те же девять месяцев российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.
В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал обновленный закон "О гражданстве", в котором проиллюстрированы дополнительные требования для получения российского гражданства, а также для лишения его.