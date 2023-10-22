МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Порядка 4,5 тысяч россиян с начала текущего года отказались от российского гражданства, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Выдача турвиз в Россию в Европе с начала года увеличилась почти в 1,5 раза

"Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек", — сказал он.

Однако депутат уточнил, что за указанный период около 15,1 тысяч человек напротив получили российское гражданство за границей.

Климов пояснил, что подавляющее число из них — это дети, рожденные в смешанных браках. Кроме того, за те же девять месяцев российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тысячи детей.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал обновленный закон "О гражданстве", в котором проиллюстрированы дополнительные требования для получения российского гражданства, а также для лишения его.