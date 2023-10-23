МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты с внешней политикой, которой завладел военно-промышленный комплекс, дрейфуют к катастрофе, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. США намерены сменить миропорядок, заявил Пушков

В частности, он отметил: "Мы дрейфуем к катастрофе, и я бы сказал, что это дрейф. Еще 62 года назад Дуайт Эйзенхауэр в своем прощальном обращении в январе 1961 года предупреждал нас о мощи военно-промышленного комплекса. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов".

Именно тогда США, по словам профессора, начали нескончаемые военные походы, войны, тайные операции по смене режима, и это привело "к многочисленным открытым войнам, к огромной глобальной нестабильности, к бюджету, утопающему в долгах".

"Президент Байден только что запросил еще сто с лишним миллиардов долларов в этом бесконечном потоке расходов на вооруженные силы. Мне он показался похожим на торгового агента военно-промышленного комплекса: "Ваши артиллерийские снаряды производятся в 12 штатах, включая Пенсильванию и Техас, а Аризона производит ракетные комплексы Patriot". Очевидно, что военно-промышленный комплекс руководит внешней политикой", — заявил Сакс.

При этом он напомнил заявление президента Байдена о том, что США — маяк для всего мира, и подчеркнул, что сегодня "мир выступает категорически против того, за что выступают Соединенные Штаты прямо сейчас".

В качестве доказательства этого утверждения профессор привел тот факт, что 14 членов Совета Безопасности ООН указали на необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке, а Соединенные Штаты наложили на это решение вето.