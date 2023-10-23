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2023
https://1prime.ru/society/20231023/842048955.html
"Это просто аморально". В США объяснили, почему Запад финансирует Украину
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Западные лидеры поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее, но продолжать финансировать киевский режим, который уже проиграл войну, — это чудовищно, — такое... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, сша, запад, украина, финансирование, политика, мотивация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Западные лидеры поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее, но продолжать финансировать киевский режим, который уже проиграл войну, — это чудовищно, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialoge Works высказал профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.
Он, в частности, отметил: "Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. <…> Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально".
Вместе с тем профессор подчеркнул, что западные лидеры руководствуются в украинском конфликте исключительно политическими мотивами.
"Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это тоже служит их целям, — сказал Аткинс. — Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее".
Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.