МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Западные лидеры поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее, но продолжать финансировать киевский режим, который уже проиграл войну, — это чудовищно, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialoge Works высказал профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс. Профессор Сакс назвал, кто на самом деле управляет внешней политикой США

Он, в частности, отметил: "Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. <…> Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально".

Вместе с тем профессор подчеркнул, что западные лидеры руководствуются в украинском конфликте исключительно политическими мотивами.

"Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это тоже служит их целям, — сказал Аткинс. — Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее".

Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.