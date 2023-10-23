МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Перезванивать на незнакомые номера не стоит, поскольку это привлечет дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен, также не следует оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. Мошенники снова пустили в ход старую уловку в магазине

По данным компании, количество спам-звонков за девять месяцев текущего года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом накануне ноябрьской "Черной пятницы" также ожидается значительное увеличение их количества.

"Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", — советует Бийчук.

При этом если пользователь боится пропустить что-то важное, то в настройках приложения мобильного оператора он может выбрать категории, звонки в которых не будут блокироваться. При этом нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения.

Эксперт также рекомендует не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах, блокировать номера, с которых звонил спамер. Кроме того, можно сообщать оператору о таких номерах, чтобы их блокировали на уровне сети. Если раньше на такую блокировку уходило 72 часа, то теперь это будет сделано в течение часа.

"Также не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор… Если все-таки вы ответили на незнакомый номер и там оказалось предложение товаров и услуг, сообщите, что вы уже купили (например, полис ОСАГО), и больше в предложении не нуждаетесь, это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании", — заключил Бийчук.