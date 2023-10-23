МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Российская военная спецоперация на Украине ослабила позиции Соединенных Штатов на международной арене, в частности, на Ближнем Востоке, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Это просто аморально". В США объяснили, почему Запад финансирует Украину

Он считает, что российская спецоперация "привела к разрушению" международного политического и финансового порядка, основанного на доминировании Соединенных Штатов.

По словам Джонсона, "одним из неожиданных последствий" российской СВО стало то, что она "полностью разрушила старый миропорядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке".

Джонсон напомнил, что раньше, когда Израиль вступал в конфликт с ХАМАС или "Хезболлой", Соединенные Штаты негласно работали с Иорданией, Египтом или Саудовской Аравией, стремясь "сгладить ситуацию, остановить убийства и развести враждующих по углам".

"Теперь все иначе, — констатирует аналитик. Эти страны игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон".

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

После массированного ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.