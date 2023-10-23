МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В США опасаются, что Российская Федерация нарушит выгодный им баланс сил в Европе, — такое мнение в материале для журнала National Interest высказал член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. "Убирайтесь вон". В США рассказали о неожиданных последствиях СВО

Он предположил, что Соединенные Штаты рассматривают военную и финансовую поддержку Украины в качестве "стратегического маневра в геополитической игре", стремясь таким образом предотвратить возникновение новой доминирующей силы в Европе.

Смит отметил, что существенное влияние России на страны Восточной Европы "нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями". И это, по его словам, "тревожное будущее для Вашингтона".

При этом Смит заявил, что внеблоковый статус Украины имеет для Российской Федерации как стратегическую, так и историческую важность. Россия стремится обезопасить западные границы, поскольку, как считает аналитик, руководство страны помнит о вторжениях Наполеона и Гитлера, и для мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом следует учитывать историческую связь двух стран.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не начинала конфликт на Украине, а только стремится его закончить. Недавно российский лидер похвалил "ответственные лица, которые курируют направления внешней политики Украины", за то, что те начинают задумываться о разрешении конфликта путем переговоров, но, по словам президента, этого недостаточно — требуются конкретные шаги, а не "театральные жесты".