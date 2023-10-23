МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия, Евросоюз может дать трещину в будущем, заявил в материале для издания New Statesman немецкий обозреватель Вольфганг Мюнхау. "Это просто аморально". В США объяснили, почему Запад финансирует Украину

Он, в частности, отметил: "Санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <…>, насколько сложно изолировать страну таких размеров".

Аргументируя свое утверждение, Мюнхау приводит расчеты Международного валютного фонда, согласно которым в 2023 году российская экономика вырастет значительнее, чем британская, французская, немецкая и итальянская.

Вместе с тем обозреватель отметил, что в связи с конфликтом на Украине государства Евросоюза напрягли свои силы до предела — и это при том, что европейские лидеры не смогли выработать общую стратегию по завершению конфликта.

В то же время Мюнхау выразил уверенность, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем сегодня предполагают на Западе.

"Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", — подытожил обозреватель.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с вводимыми западными странами ограничениями, к тому же и на Западе не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не неэффективны.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его заявлению, главная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.