МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. На Украине наблюдается острая нехватка мобилизационных резервов, при этом находящиеся на фронте войска просят провести ротацию, сообщил бывший премьер страны Николай Азаров. "Это просто аморально". В США объяснили, почему Запад финансирует Украину

По его словам, мобилизация в стране превратилась в "настоящий кошмар для украинцев".

"На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", — написал он в своем Telegram-канале.

Азаров отметил, что для "отлова" как можно большего количества людей для призыва, военкоматы привлекают бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан. По его мнению, пока власти страны применяют силу против собственного народа, в ней остается все меньше сторонников, а в рядах украинских сил — все меньше добровольцев.

"Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало", — подытожил Азаров.

Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал страны еще позволяет осуществлять дополнительный набор лиц призывного возраста в армию без изменения положений законодательства.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.