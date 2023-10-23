МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Европейский союз поддержал соглашение между Украиной и Румынией о том, что молдавского языка не существует, отбирая у жителей республики их идентичность, хотя страна еще не вступила в организацию, заявил директор Института дипломатии, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп. Избалованные инфантилы. Молдавия раскрыла свою суть

"Абсурдна ситуация, когда кто-то лишает молдаван своей идентичности, права называть свой родной язык молдавским, и это поддерживает Европейский союз, куда Молдавия еще не вступила, и который сам может исчезнуть в своем нынешнем виде в ближайшем будущем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, абсолютно другой национальности, которая понятия не имеет обо всем этом, говорит, что это хорошие новости", — рассказал Осталеп в эфире телеканала Еxclusiv TV.

По словам эксперта, в Молдове существуют села, где большинство жителей считает себя молдаванами и говорят на молдавском языке. "Люди живут в селе, и они узнают из новостей, что кто-то, президенты двух каких-то других стран, решили, что молдавского языка больше нет. Это уже какой-то Абсурдистан", — отметил Осталеп.

В марте молдавский парламент уже одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский, внося поправку в конституцию. Конституционный суд Молдовы ранее постановил, что государственным языком является румынский.