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Совфед одобрил отмену уведомления Совета Европы о введении ЧС в России
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Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении в России военного или чрезвычайного положения,... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, в мире, россия, совет европы, чрезвычайное положение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении в России военного или чрезвычайного положения, сообщил агентству РИА Новости источник в верхней палате парламента.
"Единогласно поддержали отмену уведомления Совета Европы", — отметил собеседник агентства.
Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напоминал, что Россия не является членом Совета Европы и не несет перед ним обязательств. По его словам Москва считает эту организацию чужой.
Россия 15 марта 2022 года официально прекратила свою деятельность в Совете Европы. При этом Москва заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.