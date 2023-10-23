МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Комитет по международным делам Совета Федерации одобрил закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении в России военного или чрезвычайного положения, сообщил агентству РИА Новости источник в верхней палате парламента. В МИД рассказали о перспективах возвращения России в Совет Европы

"Единогласно поддержали отмену уведомления Совета Европы", — отметил собеседник агентства.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напоминал, что Россия не является членом Совета Европы и не несет перед ним обязательств. По его словам Москва считает эту организацию чужой.

Россия 15 марта 2022 года официально прекратила свою деятельность в Совете Европы. При этом Москва заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.