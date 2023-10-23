МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил агентству РИА Новости источник в верхней палате парламента. США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

ДВЗЯИ, подписанный в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года, предполагал полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Россия ратифицировала документ в 2000 году.

"Отзыв ратификации поддержали", — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что закон предусматривает отмену статьи 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Ранее зампредседателя Совфеда Константин Косачев подтвердил поступление закона в верхнюю палату парламента, объявив о его рассмотрении на ближайшем заседании. Первый заместитель главы международного комитета Владимир Джабаров выражал уверенность в поддержке отзыва ратификации ДВЗЯИ со стороны сенаторов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркивал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.