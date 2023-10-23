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Комитет Совфеда поддержали отзыв ратификации ДВЗЯИ
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Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил агентству РИА Новости... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, в мире, россия, совфед, двзяи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил агентству РИА Новости источник в верхней палате парламента.
ДВЗЯИ, подписанный в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года, предполагал полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Россия ратифицировала документ в 2000 году.
"Отзыв ратификации поддержали", — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что закон предусматривает отмену статьи 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".
Ранее зампредседателя Совфеда Константин Косачев подтвердил поступление закона в верхнюю палату парламента, объявив о его рассмотрении на ближайшем заседании. Первый заместитель главы международного комитета Владимир Джабаров выражал уверенность в поддержке отзыва ратификации ДВЗЯИ со стороны сенаторов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркивал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.