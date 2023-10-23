МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Мир расколот, как никогда раньше, стремление США его объединить — не более, чем геополитическая фантазия, написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Дрейфуем к катастрофе". В США сделали неожиданное признание о Байдене

Так политик прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что сейчас "есть возможность объединить мир, как никогда раньше".

По мнению Пушкова, данное заявление глава Белого дома сделал в момент наибольшего раскола мира за весь нынешний век, во время его разделения по линиям Запад-Россия, США-Китай, Израиль-арабский мир и так далее. При этом, отметил он, Вашингтон своей поддержкой Тель-Авива увеличивает пропасть между "разбитыми" частями, отталкивая от себя Глобальный Юг, который в основном находится на стороне палестинцев.

Парламентарий напомнил, что США вступили "в военно-политический и политический конфликт с двумя ведущими ядерными державами мира — Россией и Китаем".

"О каком объединении он толкует? Если Байден рассчитывает, что США удастся нанести "стратегическое поражение" России и одновременно "сдержать Китай, поставив заслон на пути его развития, и объединить мир вокруг США на такой основе то это неадекватные расчеты. Осуществить такое объединение — за пределами американских возможностей. Поезд истории с остановки "Однополюсный мир" уже ушел. И на нее не вернется", — написал Пушков.

Он подчеркнул, что объединение планеты вокруг США — "не более, чем геополитическая фантазия, глобалистский мираж, пустой лозунг, не отвечающий времени и даже противоречащий ему".