МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Россия не приемлет никаких угроз в свой адрес, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В МИД Китая прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявлял, что Балтийское море закроют для российских кораблей, если расследование подрыва Balticconnector укажет на "причастность России". Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова латвийского лидера, подчеркивал, что возможности прибалтийских военно-морских сил не позволят осуществить задуманное. Как позднее отмечал депутат Госдумы Олег Нилов, закрыть Балтийское море от России можно лишь на бумаге.

"В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков". На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего говорить", — задался вопросом Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что Россия не приемлет никаких угроз.

"Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В МИД сравнили темпы расследований по Balticconnector и "Северным потокам"

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.

Вечером 8 октября в трубе Balticconnector снизилось давление, подачу газа перекрыли. Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ту ночь в районе газопровода.

Позднее финские пограничники обнаружили место утечки, а полиция предположила, что повреждения были нанесены умышленно.