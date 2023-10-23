2023-10-23T14:17:43+03:00
2023-10-23T14:17:43+03:00
2023-10-23T14:17:43+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231023/842053509.html
Путин призвал заботиться о детях участников СВО
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
К детям участников СВО необходимо проявлять особое внимание, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. "Так и продолжайте,... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, владимир путин, сво, дети
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/66/842036674.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/66/842036674.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/66/842036673.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/66/842036673.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/66/842036661.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/66/842036661.jpg
https://1prime.ru/global/20231023/842051961.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. К детям участников СВО необходимо проявлять особое внимание, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
"Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", — сказал глава государства в ответ на слова Кокова о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
Путин также призвал обратить внимание на развитие амбулаторной сети и дефицит мест в детских садах в Кабардино-Балкарии. По словам президента России, таким вопросам региональным и федеральным властям нужно уделять особое внимание.