МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. К детям участников СВО необходимо проявлять особое внимание, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. "Байдена бесит". В Британии заметили тревожную деталь в действиях Путина

"Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", — сказал глава государства в ответ на слова Кокова о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

Путин также призвал обратить внимание на развитие амбулаторной сети и дефицит мест в детских садах в Кабардино-Балкарии. По словам президента России, таким вопросам региональным и федеральным властям нужно уделять особое внимание.