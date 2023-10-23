ПАРИЖ, 23 окт — ПРАЙМ. Разведка Франции считает, что российские СМИ способствовали "психозу" жителей страны из-за ситуации с распространением постельных клопов, сообщила телерадиокомпания BFM TV. Во Франции отметили успех "Вкусно — и точка"

Отмечается, что разведывательное сообщество всерьез рассматривает гипотезу о "роли России". Власти страны даже проводили межведомственное совещание из-за роста числа публикаций о наличии клопов в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях. BFM TV отметила, что эти публикации вызвали у французов "психоз". По мнению спецслужб, это произошло не без участия российских медиа

Журналисты BFM TV указывают, что часть публикаций была недостоверной и основанной на искаженных или несуществующих материалах французских СМИ. Вместе с тем, они признали, что сама Россия не имеет непосредственного отношения к нашествию клопов, а сама проблема остается нерешенной десятки лет и регулярный рост числа этих вредителей наблюдается уже более 20 лет.

"Медиа по всему миру представляли Францию как зараженное государство. Марокко и Алжир даже потребовали дезинфицировать корабли, прибывающие из Франции", — отметило СМИ.

Также сообщается, что процесс раскручивания информации о нашествии вредителей начался с публикаций пользователей в соцсетях, которые снимали клопов в метро и кинотеатрах, вызвавших затем волну публикаций прежде всего во французской прессе и далее во всех международных СМИ.

По данным BFM TV, профсоюз специалистов по дезинсекции отвечал на запросы BBC, New York Times, СМИ из Европы.