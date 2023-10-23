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Убийство Дарьи Дугиной организовал Киев, пишет Washington Post
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Убийство политолога Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на знакомые с деталями источники. Дарья Дугина... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, сша, сбу, washington post, убийство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Убийство политолога Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на знакомые с деталями источники.
Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как заявляла ФСБ, за убийством стояли украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.
"Операция была проведена украинской службой безопасности, СБУ", — говорится в материалах.
По данным издания, за месяц до убийства Дугиной в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. Отмечается, что она провезла переноску для домашних животных с потайным отделением, где находились компоненты взрывного устройства.
WP добавила, что, по признанию официальных лиц, целью был отец Дарьи философ Александр Дугин, профессор и основатель основатель филофско-политического течения неоевразийства.
Президент России Владимир Путин направлял соболезнования семье Дугиной. называя ее убийство "подлым, жестоким преступлением".