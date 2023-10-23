МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Убийство политолога Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на знакомые с деталями источники. WP: чиновники США все больше настаивают на отправке активов России Киеву

Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Как заявляла ФСБ, за убийством стояли украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

"Операция была проведена украинской службой безопасности, СБУ", — говорится в материалах.

По данным издания, за месяц до убийства Дугиной в Россию въехал автомобиль с женщиной и ее 12-летней дочкой. Отмечается, что она провезла переноску для домашних животных с потайным отделением, где находились компоненты взрывного устройства.

WP добавила, что, по признанию официальных лиц, целью был отец Дарьи философ Александр Дугин, профессор и основатель основатель филофско-политического течения неоевразийства.

Президент России Владимир Путин направлял соболезнования семье Дугиной. называя ее убийство "подлым, жестоким преступлением".