МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы в течение примерно последних двадцати месяцев совершили десятки убийств, среди жертв в том числе был военкор Владлен Татарский, сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинские и западные источники. Убийство Дарьи Дугиной организовал Киев, пишет Washington Post

"За последние 20 месяцев СБУ и… ГУР совершили десятки убийств российских официальных лиц на оккупированных территориях, подозреваемых коллаборантов с Украины, военных офицеров… и тех, кто поддерживает конфликт глубоко на территории России. Список жертв включает бывшего командира подводной лодки… в Краснодаре и военного блогера в кафе в Санкт-Петербурге", — сказано в материале издания.

По данным WP, совершенные убийства осложнили украинским спецслужбам работу с американским ЦРУ, спровоцировав напряжение между чиновниками в Киеве и Вашингтоне.

Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин) был военкором, блогером и журналистом. В 2014 году присоединился к донецкому ополчению, в 2022 году — к батальону "Восток". Татарский освещал события в зоне СВО.

Погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в петербургском кафе "Стрит-бар". При взрыве десят ки людей получили ранения. Обвиняемую в теракте, Дарью Трепову, задержали на следующий день.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ, наказание по которой возможно вплоть до пожизненного заключения, однако Треповой оно не грозит, поскольку, согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена к пожизненному сроку, максимальная санкция — 25 лет лишения свободы.