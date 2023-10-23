МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В структуре Службы безопасности Украины было создано "шестое управление" для взаимодействия с британской разведывательной службой MI6, его задача заключается в "активных мерах против России", сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. Владлен Татарский стал одной из жертв украинских спецслужб, пишут СМИ

Ранее в сентябре бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко рассказал в беседе с журналом Economist, что в структуре существует отдельное подразделение, которое занимается убийствами — "пятое управление". По его словам, Киев решил, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" недостаточно, и в 2015 году сформировал ведомство.

Отмечается, что ЦРУ работали с СБУ над созданием полностью нового управления, чтобы отвечать на угрозы безопасности. По данным издания, целью создания является возможность сфокусироваться "на так называемых операциях по "активным мерам" против России"

"Новое подразделение было прозаически названо "пятым управлением"… Шестое управление с тех пор было добавлено, сказали чиновники, чтобы сотрудничать с британским MI6", — говорится в статье.

Washington Post также сообщила со ссылкой на источники, что ЦРУ не перестало поддерживать Киев, несмотря на то, что после некоторых украинских операций в ведомстве озвучили возражения.

"По словам официальных лиц, сотрудники ЦРУ высказывали возражения после некоторых операций, но агентство не отказалось от поддержки", — говорится в сообщении издания.

МИ-6, она же "Секретная разведывательная служба МИД Великобритании", — служба британской разведки, созданная в 1909 году.