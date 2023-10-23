МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина, командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви), сообщила газета Washington Post, ссылаясь на украинские источники из спецслужб. Владлен Татарский стал одной из жертв украинских спецслужб, пишут СМИ

"За три года по меньшей мере полдесятка… высокопоставленных командиров сепаратистов… были убиты при обстоятельствах, которые часто приписывали внутреннему сведению счетов, но на самом деле это была работа СБУ… Среди убитых был Евгений Жилин… которого застрелили в 2016 году в московском ресторане. Годом позже в Донецке был убит командир повстанцев, известный как "Гиви", — сообщило издание.

Лидер украинской оппозиционной партии Евгений Жилин погиб вечером 19 сентября 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе на территории подмосковного поселка Горки-2. Как передовала "Лента.ру", Жилина застрелил гражданин Украины Николай Дидковский.

Командир батальона ополченцев "Сомали" Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете. Как позднее признался сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей, что взрывное устройство, которое привело к гибели Толстых, заложила девушка-агент.