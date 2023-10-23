МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ни одна крупная операция СБУ, главного управления разведки Министерства обороны украины и других служб не проводится без разрешения Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в украинских структурах безопасности. СБУ стоит за убийствами лидера "Оплота" и главы "Сомали", пишет WP

"Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского", — сказано в материале.

Ранее ЦЗ отмечала, что СБУ причастна к убийству гражданских лиц в России, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.