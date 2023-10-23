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https://1prime.ru/society/20231023/842054972.html
Washington Post раскрыла, кто одобряет операции СБУ
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Ни одна крупная операция СБУ, главного управления разведки Министерства обороны украины и других служб не проводится без разрешения Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, украина, владимир зеленский, сбу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ни одна крупная операция СБУ, главного управления разведки Министерства обороны украины и других служб не проводится без разрешения Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в украинских структурах безопасности.
"Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проходит без разрешения, негласного или какого-либо другого, от Зеленского", — сказано в материале.
Ранее ЦЗ отмечала, что СБУ причастна к убийству гражданских лиц в России, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.