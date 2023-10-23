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https://1prime.ru/society/20231023/842055257.html
Главы МИД стран ЕС отметили усталость людей от Украины, заявил Сийярто
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Практически все европейские министры иностранных дел отмечали усталость от конфликта на Украине, Киев получает меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, ес, украина, петер сийярто, мид венгрии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 23 окт — ПРАЙМ. Практически все европейские министры иностранных дел отмечали усталость от конфликта на Украине, Киев получает меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС состоялась 23 октября в Люксембурге.
По его словам, почти все его коллеги "или очень много коллег употребляли выражение "усталость от Украины", которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит в этой стране.
Сийярто отметил, что "если это правда", то данный факт еще больше доказывает необходимость мирного урегулирования.
"Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — заявил министр.
Сийярто подчеркнул, что это заседание стало первым за 1,5 года, где украинский конфликт не был ключевой темой на повестке дня.