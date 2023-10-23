БУДАПЕШТ, 23 окт — ПРАЙМ. Практически все европейские министры иностранных дел отмечали усталость от конфликта на Украине, Киев получает меньше внимания из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Washington Post раскрыла, кто одобряет операции СБУ

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС состоялась 23 октября в Люксембурге.

По его словам, почти все его коллеги "или очень много коллег употребляли выражение "усталость от Украины", которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит в этой стране.

Сийярто отметил, что "если это правда", то данный факт еще больше доказывает необходимость мирного урегулирования.

"Многие коллеги также говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях", — заявил министр.

Сийярто подчеркнул, что это заседание стало первым за 1,5 года, где украинский конфликт не был ключевой темой на повестке дня.