МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о членстве Швеции в НАТО ипредложил Великому национальному собранию (парламенту) страны ратифицировать этот документ, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера. В НАТО испугались встречи Путина и Орбана

Отмечается, что 23 октября Эрдоган подписал протокол, а затем документ направили на рассмотрение парламента.

Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Стокгольм как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом согласился в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он сказал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.