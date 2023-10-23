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Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о членстве Швеции в НАТО ипредложил Великому национальному собранию (парламенту) страны ратифицировать этот документ,... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , экономика, новости, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о членстве Швеции в НАТО ипредложил Великому национальному собранию (парламенту) страны ратифицировать этот документ, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Отмечается, что 23 октября Эрдоган подписал протокол, а затем документ направили на рассмотрение парламента.
Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Стокгольм как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом согласился в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он сказал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.