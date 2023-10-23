МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нехватка специалистов с китайским языком увеличится в три раза к 2027 году, свидетельствует результаты исследования ученых Института технологий управления МИРЭА на тему востребованности переводчиков промышленностью и бизнесом, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Орешкин назвал тренды, которые определят развитие бизнеса

"Ученые Института технологий управления РТУ МИРЭА представили результаты комплексного исследования, посвященного востребованности переводчиков с различных иностранных языков отечественными промышленностью и бизнесом. Выяснилось, что самым популярным языком является китайский, а к 2027 году дефицит специалистов по нему в России увеличится втрое", — указано в публикации.

В первой части выявили, что молодые россияне в возрасте от 16 до 25 лет предпочитают учить английский и китайский языки в целях построения карьеры и финансового благополучия. Также они считают рентабельным владеть арабским и испанским языками.

Во второй части, 20 процентов опрошенных представителей крупного и среднего бизнеса России, которые работают с китайцами, отметили проблемы с поиском технических переводчиков с китайского языка. Наличие специалистов с техническим образованием, которые говорят на этом языке, подчеркнули только пять процентов представителей бизнеса, добавили в вузе.

"Наша аналитика и динамика развития отношений России с КНР свидетельствуют о том, что в ближайшие годы мы столкнемся с острой необходимостью в достаточном количестве высококвалифицированных специалистов в сфере научно-технического перевода с китайского языка на русский… Необходимо разработать и принять комплекс мер по подготовке высококлассных специалистов, чтобы обеспечить уже выстроенные и перспективные социально-экономические связи с китайскими партнерами качественной коммуникационной составляющей", — сказал ректор вуза Станислав Кудж, его слова приводятся в сообщении.

Он также добавил, что на данный момент согласовывается подготовка переводчиков с востребованных иностранных языков между МИД и Минобрнауки России, а "РТУ МИРЭА готов выступить техническим и организационным локомотивом создания специализированных языковых центров".