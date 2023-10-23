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Путин обсудил с президентом Бразилии деструктивное поведение Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва оценил деструктивное поведение Украины и его союзников, сообщает... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , экономика, новости, россия, бразилия, киев, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва оценил деструктивное поведение Украины и его союзников, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу — при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий", — говорится в сообщении.
Пресс-служба Кремля добавила, что бразильский лидер выступил за решение конфликта мирным путем.
"Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", — указано в публикации.