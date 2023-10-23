МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва оценил деструктивное поведение Украины и его союзников, сообщает пресс-служба Кремля. Путин призвал заботиться о детях участников СВО

"В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу — при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля добавила, что бразильский лидер выступил за решение конфликта мирным путем.

"Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", — указано в публикации.