МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке являются результатом политики США в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Руководство Ирана заявило, что Израиль перешел красные линии

Данные инциденты он прокомментировал пословицей "что посеешь, то и пожнешь".

23 октября Пентагон сообщал, что силы США и Коалиции в Сирии подверглись нападению, пострадавших не было. Как подчеркнуло ведомство РИА Новости, американская база в ближневосточной стране подверглась атаке беспилотников. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби позднее заявлял, что за нападением на объекты США в Сирии, а также Ираке, стоят "поддерживаемые Ираном группировки".

В пятницу, 27 октября, президент США Джо Байден заявил о возможной ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих в регионе со стороны Ирана. Днем ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что группы, атакующие американских военных в Ираке и Сирии, действуют независимо от Ирана.

"Что посеешь, то и пожнешь… Заявление США о том, что (их военнослужащие — ред.) подверглись нападению, — часть действий и реакций, возникающих в региональной и международной сферах со стороны народов и группировок, выступающих против присутствия США в регионе (Ближнего Востока — ред.) и… абсолютной поддержки США израильского режима… Это часть результата американской политики в регионе", — привело его слова агентство Fars.

Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военных получили ранения в результате увеличения числа обстрелов их баз на Ближнем Востоке.

По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды — в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.