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Москва предупредила Вашингтон о нарушении суверенитета Сирии
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Недавно нанесенный США удар по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя... ПРАЙМ, 30.10.2023
общество , новости, россия, сша, сирия, василий небензя
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Недавно нанесенный США удар по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права", — сказал он.
Небензя подчеркнул, что в условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные акции США чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона.
"Этого ни в коем случае нельзя допустить", — добавил Небензя.