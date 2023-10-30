МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Недавно нанесенный США удар по территории Сирии нарушает ее суверенитет и международное право, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. В Иране прокомментировали атаки на базы США на Ближнем Востоке пословицей

"26 октября силы США нанесли удары по двум объектам в районе города Абу-Кемаль. Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются ничем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права", — сказал он.

Небензя подчеркнул, что в условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные акции США чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона.

"Этого ни в коем случае нельзя допустить", — добавил Небензя.