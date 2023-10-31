МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В рейтинге американского военного журнала U.S. News & World Report российская армия заняла первое место, опередив вооруженные силы Соединенных Штатов и Китая. Как сообщает издание, рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру. На Западе восхитились маневрами российской армии

Аналитики журнала U.S. News & World Report присудили армии России 94,3 балла из ста возможных по результатам глобального исследования. В итоге российская армия переместилась со второго места, которое она занимала раньше, на первое, а вооруженные силы США и Китая расположились на второй и третьей строчках рейтинга соответственно.

Примечательно, что в подкатегориях "Лидер" и "Политическое влияние" Вооруженные силы России получили максимально возможные сто баллов из ста.

В первую десятку самых могущественных армий аналитики включили вооруженные силы Израиля, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции. Украина заняла шестую позицию. А самыми слабыми армиями были признаны вооруженные силы Эстонии, Сингапура и Люксембурга.