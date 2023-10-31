2023-10-31T01:19:00+03:00
2023-10-31T01:23:55+03:00
2023-10-31T01:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231031/842124109.html
В США признали российскую армию самой сильной в мире
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В рейтинге американского военного журнала U.S. News & World Report российская армия заняла первое место, опередив вооруженные силы Соединенных Штатов и Китая. Как сообщает... ПРАЙМ, 31.10.2023
новости, общество , впк, экономика, россия, армия, рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/70/836687090.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/70/836687090.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/70/836687089.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/70/836687089.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/70/836687077.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/70/836687077.jpg
https://1prime.ru/society/20231008/841921061.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В рейтинге американского военного журнала U.S. News & World Report российская армия заняла первое место, опередив вооруженные силы Соединенных Штатов и Китая. Как сообщает издание, рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру.
Аналитики журнала U.S. News & World Report присудили армии России 94,3 балла из ста возможных по результатам глобального исследования. В итоге российская армия переместилась со второго места, которое она занимала раньше, на первое, а вооруженные силы США и Китая расположились на второй и третьей строчках рейтинга соответственно.
Примечательно, что в подкатегориях "Лидер" и "Политическое влияние" Вооруженные силы России получили максимально возможные сто баллов из ста.
В первую десятку самых могущественных армий аналитики включили вооруженные силы Израиля, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции. Украина заняла шестую позицию. А самыми слабыми армиями были признаны вооруженные силы Эстонии, Сингапура и Люксембурга.