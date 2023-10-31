МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западным СМИ дали задание подготовить общественность к поражению Украины, сообщил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. "Армии не будет". Риттер вынес приговор Украине

По его утверждению, "основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения (Украины. — прим. ред.)

"Они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой", — уточнил разведчик.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Украина изначально не могла победить, а теперь, когда поражение Киева стало очевидным, прессе поручили "защитить своего политического хозяина".

Вооруженные силы Украины с 4 июня пытаются вести наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как заявлял президент России Владимир Путин, никаких результатов это не принесло, а российская армия спокойно идет к достижению целей спецоперации.