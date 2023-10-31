2023-10-31T02:44:00+03:00
2023-10-31T02:48:37+03:00
2023-10-31T02:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231031/842124277.html
"Дали задание". Разведчик ВС США рассказал о секретном указании по Украине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Западным СМИ дали задание подготовить общественность к поражению Украины, сообщил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. По его... ПРАЙМ, 31.10.2023
новости, медиа, общество , бизнес, запад, сми, общественность, украина, экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/94/832329490.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/94/832329490.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/94/832329489.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/94/832329489.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/94/832329488.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83232/94/832329488.jpg
https://1prime.ru/vpk/20231011/841950697.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западным СМИ дали задание подготовить общественность к поражению Украины, сообщил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
По его утверждению, "основные СМИ получили указание начать подготовку различных аудиторий к неизбежности поражения (Украины. — прим. ред.)
"Они стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада. Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой", — уточнил разведчик.
Вместе с тем он выразил уверенность, что Украина изначально не могла победить, а теперь, когда поражение Киева стало очевидным, прессе поручили "защитить своего политического хозяина".
Вооруженные силы Украины с 4 июня пытаются вести наступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, отправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как заявлял президент России Владимир Путин, никаких результатов это не принесло, а российская армия спокойно идет к достижению целей спецоперации.