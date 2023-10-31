МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Персональные данные россиян продолжают "утекать" — специалисты сейчас наблюдают в интернете очень много объявлений о продаже таких данных, а вот защищенность отечественных компаний очень выросла, в первую очередь из-за непрерывных кибератак в последние полтора года, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов. Бизнес предложил ужесточить наказание за утечки персональных данных

"Сейчас в России мы наблюдаем огромное количество объявлений об утечках данных из разных сервисов. Мне кажется, все регуляторы и вендоры по информационной безопасности сейчас этим озабочены и делают все возможное для того, чтобы предотвращать эти утечки", — заявил он.

Эксперт отметил, что предлагаемые сейчас новым законопроектом оборотные штрафы за утечки — это один из инструментов, который поможет защитить данные и заставит компании относиться более ответственно к ним. "В целом направление, в котором наша страна сейчас двигается, и те меры, которые принимаются, в том числе регуляторные, будут иметь позитивный эффект, я уверен в этом", — полагает Иванов.

Комментируя же общую защищенность российских компаний от киберугроз, он заявил, что она сейчас находится "на очень высоком уровне". "Этому, в первую очередь, способствовало полтора года постоянных непрерывных кибератак. Уже все привыкли, что живут в такой ситуации, когда количество атак и таргетированных групп, от хактивистов до профессионалов, растет. И поэтому те инвестиции, которые наши компании сейчас делают в рамках развития информационной безопасности, они действительно опережают все подобные активности в других странах", — добавил Иванов.

Однако этот уровень защищенности компаний все еще недостаточен, отметил он. "Есть еще над чем работать. Одна из сложностей — не все системы можно сейчас импортозаместить, не все задачи закрыты отечественными игроками. Это требует времени, даже если есть готовые решения, некоторые из них внедряются больше года. То есть сейчас необходимо именно время, мне кажется, чтобы подтянуть уровень информационной безопасности в России на необходимый уровень", — заключил эксперт.

В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказывал РИА Новости, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан, в конце сентября правительство одобрило эту инициативу. Обсуждаемый законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки, а также уголовную ответственность для тех, кто эти данные украл и продает дальше, рассказывал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

При этом в конце прошлого года Минцифры предлагало при первой утечке назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторной — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.