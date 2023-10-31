ГРОЗНЫЙ, 31 окт — ПРАЙМ. Зачинщиков беспорядков нужно немедленно задерживать, при отсутствии реакции делать три предупредительных выстрела в воздух, один — в лоб, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Мрак да и только. Путин дал совет "переживающим" за Израиль.

Он отметил, что вышедших на несанкционированные беспорядки необходимо задерживать и сажать.

"Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут", — приказал Кадыров.

Глава Чечни на совещании в правительстве региона посоветовал зачинщикам беспорядков в Махачкале направить силы в нужное русло — на Украину.

"Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев", — подчеркнул он.

В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. По его словам, задержанные "отмоются от позора" только если примут участие в СВО.

Меликов добавлял в обращении к жителям Дагестана, что виновные в беспорядках получат по заслугам, никакого снисхождения к ним не будет.