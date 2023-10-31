МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Запад с самого начального этапа украинского конфликта не рассчитывал на победу Киева, сообщает Onet. Украина перекроет газ Европе: вот кто за это заплатит

Отмечается, что американские элиты сейчас расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине.

"Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления <…> желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне", — сказано в публикации.

По мнению журналистов, в пользу данной версии говорит то, что США никогда не выступали за поставку таких систем вооружений или в таком количестве, которая могла бы нанести поражение российским войскам.

Кроме того, мечты ряда стран о потере Россией лица противоречат самим основам мировой политики, так как Москва имеет слишком большой вес. Таким образом, перечисленные признаки говорят о том, что вариант безоговорочного поражения РФ в украинском конфликте невозможен. "Перестаньте притворяться". В США призвали сказать правду об Украине

Ранее американский полковник Дуглас макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города — русские. Бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Путин также неоднократно напоминал, что боевые действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.